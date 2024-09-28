Ｂ１仙台８９ＥＲＳは２８日、「バスケットゴールプロジェクト」によって南三陸町・仙台８９ＥＲＳベイサイドアリーナの第２駐車場内に新設されたコートの除幕式を行った。バスケットゴールプロジェクトは昨季から行っているチームの地域貢献の一環で、県内各地にゴールの設置を目指す活動。スポーツ機会の創出や普及振興、子どもが遊べる場所をつくることでの健康促進やコミュニティーの創出などを目指している。ゴールの設