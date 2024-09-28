中国、月面着陸用の宇宙服を初公開28日、初公開された月面着陸用宇宙服。（重慶＝新華社記者/王全超）【新華社重慶9月28日】中国重慶市で28日、「第3回宇宙服技術フォーラム」が開かれた。開幕式で、中国有人宇宙プロジェクト弁公室は月面着陸用の宇宙服の外観を初公開し、名称を募集すると発表した。中国、月面着陸用の宇宙服を初公開28日、初公開された月面着陸用宇宙服。（重慶＝新華社記者/王全超）中国、月面着陸用の宇宙服