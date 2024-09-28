中国海南省初の米国行き国際旅客線が正式就航26日、搭乗手続きを行う海口−重慶−シアトル線第1便の乗客。（海口＝新華社配信）【新華社海口9月28日】中国海南省に本拠を置く海南航空のHU445便が26日午前7時13分（日本時間同8時13分）、海口市の海口美蘭国際空港を出発し、重慶経由で米シアトルに向かった。同省初の米国行き国際旅客線が正式に就航した。週1往復（木曜出発）で運航される予定となっている。（記者/周慧敏）中国