TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第7期も残すところあと2話！10月5日（土）放送回「少女のエゴ」に向けて麗日お茶子とトガヒミコのビジュアルが公開された。『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載中、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” は、”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称 ”デク” が、社会を守り、”個性”