宝塚歌劇団花組新トップスター永久輝とわの本拠地お披露目公演のラストとなる「エンジェリックライ／Ｊｕｂｉｌｅｅ（ジュビリー）」が２８日、本拠地の兵庫・宝塚大劇場での初日を迎えた。永久輝は人間界に落とされた天界一大ホラ吹きの天使役。プラチナヘアも美しく、持ち前の演技力でぐいぐいとファンタジーの世界に引き込んだ。ショーでは戴冠シーンや、エルガー作曲「威風堂々」の曲をバックに、黒えんび姿で男役を率いた