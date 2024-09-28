あす、東日本は雲が多く、前線に近い太平洋側を中心に雨が降りやすいでしょう。西日本と北日本は晴れますが、午後は西日本で雨の降る所がありそうです。気温です。最高気温は、東日本できょうより低く、東京も24℃止まりの予想です。西日本や北日本は乾いた風に秋らしさも感じられますが、広島、福岡で31℃など、まだ気温の高い所もありそうです。週間予報です。月曜日は東日本で引き続き雨が降りますが、そのほかは晴れる所が多い