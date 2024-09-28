公明党は28日、党大会を開き、8期15年務めた山口代表が退任し、石井啓一幹事長が新しい代表に正式に就任しました。公明党・石井啓一新代表：今、日本政治の喫緊の課題は自民党派閥の政治資金問題、失墜した国民の信頼を取り戻すことです。公明党は、政治改革の先頭に立ち続けてまいります。公明党の代表選挙に立候補したのは石井氏1人で、15年ぶりの代表交代となりました。自民党の石破茂総裁は「私ども自由民主党にも至らざるとこ