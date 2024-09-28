飛行機の胴体に大きく描かれているのは、メジャーリーグで大活躍中のロサンゼルス・ドジャース、大谷翔平選手です。29日から就航する日本航空の特別塗装機で、その名も「DREAM SHO JET」。ピッチャーとバッター、二刀流の大谷選手の表情が左右異なるデザインで塗装されています。「大谷選手のように夢を追い、次世代を担う若者たちを応援したい」としています。機内では、特別な紙コップやリーフレットが提供される予定です。