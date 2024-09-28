マイナビ出版は9月28日、Apple専門誌『Mac Fan』2024年11月号を発売した。第1特集「iPhone 16／Plus／Pro／Pro Max 完全ガイド」、第2特集「Apple Watch Series10 完全理解」、第3特集「AirPods 4 徹底解剖」、第4特集「MacBook vs Windows 性能・共存共栄・仮想化」、第5特集「Macの［ファイル整理］7つのコツ」などがラインナップされている。特別冊子「iPhone 16 マスターブック」が付録する。Mac Fan 2024年11月号表紙。