◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（２８日・エスコンフィールド）日本ハム・水谷瞬外野手が古巣ソフトバンク戦で待望の初アーチを放った。「２番・左翼」で先発し、４―２で迎えた７回２死。左腕・長谷川の甘く入った１４２キロ直球を左中間席に運んだ。１４日の楽天戦以来となる一発は、２ケタ弾に王手をかける９号ソロ。昨季まで５年間所属したソフトバンク戦では出場１６戦＆５５打席目で初本塁打となり、とびきりの笑