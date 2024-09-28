お笑いコンビ「かまいたち」は2024年9月20日、公式YouTubeチャンネルを更新。山内健司さんと濱家隆一さんが、バーガーチェーン店各社から登場した"月見バーガー"の食べ比べ動画を公開しました。2人が思わず唸った、お気に入りの限定バーガーを紹介します。お肉の旨みと卵のコクが織りなす、幸せの味濱家さん・モスバーガー月見フォカッチャ（580円）ふんわり食感のフォカッチャにジューシーなソーセージと半熟風たまごを挟み、バ