「日本の独自外交」は、意外と冷静に方向性を修正しているという（写真：ninisan／PIXTA）「ウクライナやイスラエルで紛争が起こっている今、日本の最大のミッションは東アジアに紛争を飛び火させないこと」。そう語る元外務省主任分析官の佐藤優氏が、11月に行われるアメリカ大統領選挙の結果が日本に及ぼす影響と、その影響を最小限でしのぐための備えについて解説します。※本稿は、佐藤氏の著書『佐藤優の特別講義 戦争と有事