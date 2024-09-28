総裁選で麻生派を抑え込んだと評価される岸田文雄首相9月27日の自民党総裁選で石破茂新総裁が誕生後、なぜか岸田文雄首相の評価が上がっているという。「裏金問題を受け、岸田首相は派閥解消をぶち上げ、計5派閥が解散およびそれを表明。一方、麻生太郎副総裁だけは『政治は数』として麻生派を解散しませんでした。そして、総裁選では『高市早苗に票を入れろ』と号令を出したとされます。しかし結果は、麻生派の多くが石破氏に投