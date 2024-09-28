加賀市山中温泉の新花芸妓がデビューを前に加賀市役所を訪れ、今後の意気込みを語りました。27日、加賀市役所を訪れた新花芸妓の「文華」さんと「すず音」さん。山中温泉の芸妓としては9年ぶりの新花となる二人は加賀市の宮元市長に対し、これまで励んできた芸妓見習いとしての稽古や、今後の抱負について語りました。■文華さん「すず音ちゃんと切磋琢磨しながら、文化を繋いでいきたいです」■すず音さん「また加賀来たい