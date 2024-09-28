米ＡＥＷの前世界女子王者?タイムレス?トニー・ストーム（２８）が、古巣のスターダムマットで格の違いを見せつけた。１０月５日の愛知・ドルフィンズアリーナ大会ではＩＷＧＰ女子王者・岩谷麻優（３１）に挑戦する。２０１９年５月１６日の後楽園大会以来、約５年ぶりのスターダム参戦となった２８日の後楽園大会では白川未奈と組み、岩谷＆ＡＺＭと対戦。白いマントを身にまといさっそうと現れたトニーは、試合が始まると