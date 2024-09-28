災害時やへき地でのお産の安全を守るため、産科救急に携わる医療従事者たちの学術集会が島根県・隠岐の島で開かれ、七尾市の医師らも参加しました。七尾市のNPO法人が開いたこの学術集会には全国から産科医や助産師などおよそ270人が参加しました。この中で、七尾市にある恵寿総合病院の新井 隆成 医師が元日の地震で甚大な被害に直面した能登でのお産について報告しました。お産を扱う能登の病院では唯一、ライフラインが維持され