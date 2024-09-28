ネオナチュラルは2024年10月12日(土)、自社スキンケア製品の原料を生産している岐阜県郡上市大和町のネオナチュラル母袋(もたい)有機農場(有機JAS認証取得)にて、「稲刈り体験会」を開催します。 ネオナチュラル「稲刈り体験会」 日時：10月12日(土)9:30開場、10:00開始〜14:00頃解散予定※雨天決行。荒天中止。場所：ネオナチュラル母袋有機農場岐阜県郡上市大和町栗巣1079内容：稲刈り体験、美活弁当・手作り豚