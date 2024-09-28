新エネ発電、中国の新規設備容量の主力に新華社経済円卓会議24日、河北省唐山市豊南区の漁業・太陽光発電一体型プロジェクトと風力発電施設。（ドローンから、唐山＝新華社記者/楊世尭）【新華社北京9月28日】中国国家能源（エネルギー）局新エネルギー・再生可能エネルギー司の潘慧敏（はん・けいびん）副司長は、新華社が27日に配信した討論番組「中国経済円卓会議」第8期で、2020年以降、中国の風力・太陽光発電の新規設備