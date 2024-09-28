グリーン・低炭素発展はチャンス新華社経済円卓会議陝西省富平県温泉河湿地公園の景色。（6月21日、ドローンから、富平＝新華社記者/鄒競一）【新華社北京9月28日】中国生態環境部環境・経済政策研究センターの田春秀（でん・しゅんしゅう）副主任は、新華社が27日に配信した討論番組「中国経済円卓会議」第8期で、地方政府や企業にとって、グリーン（環境配慮型）・低炭素発展を推進し、グリーン化で質の確かな向上と量の合理