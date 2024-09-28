テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』第7期（毎週土曜後5：30）が、最終回まで残り2話となり、10月5日放送の「少女のエゴ」に向けて、新たなビジュアル【麗日お茶子とトガヒミコ】が解禁された。【画像】轟家の父・兄・弟が最後のバトル公開された『ヒロアカ』新場面カット本日放送された7期第19話(No.157)「I MA HERE」では、No.1ヒーロー・エンデヴァ―(轟炎司)、その息子の轟焦凍と兄である敵＜ヴィラン＞荼毘＝轟燈