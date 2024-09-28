公明党の山口代表が退任し、石井幹事長の代表就任が決まりました。15年ぶりの代表交代、その狙いについて報告です。公明党 石井啓一 新代表「『大衆とともに』との立党精神をさらに深く胸に刻み、国民の皆様のご期待にお応えをするために、粉骨砕身働いていく所存です」党大会で新しい代表に就任した石井氏は、国会議員らおよそ200人を前に「日本政治の喫緊の課題は自民党派閥の政治資金問題で失墜した国民の信頼を取り