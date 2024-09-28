2013年9月21日、山口県の限界集落で起きた連続殺人事件。現場は8世帯14人が暮らす山間の限界集落で、なんと住民の3分の1である5人が犯人によって撲殺。このおぞましい事件はなぜ起きたのか？生き残った住民たちは何を思うのか？ノンフィクション作家の八木澤高明氏の新刊『殺め家』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）【部屋の中には「奇妙なモノ」が…】「村民の3分の1を撲殺した」“限界