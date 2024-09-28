明治神宮外苑地区の再開発をめぐり、三井不動産などの事業者は28日、樹木の伐採本数を減らすといった見直し計画について住民説明会を開いた。事業者側は説明会を経て伐採の着手に進みたい考えだが、住民からはなお、環境への影響を懸念する声が相次いだ。住民説明会後、報道陣の質問に答える三井不動産の担当者=2024年9月28日午後0時21分、東京都新宿区再開発は、神宮球場と秩父宮ラグビー場を建て替え、超高層ビル2棟を新築す