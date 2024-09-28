きょう午後5時すぎ、富山市水橋地蔵町で住宅から火が出て消防が消火にあたっています。消防によりますと、きょう午後5時ごろ「富山市水橋地蔵町の2階建ての住宅の2階から火が見える」と近所の人から119番通報がありました。現在、消防が消火にあたっています。けが人がいるということですが、けがの程度やけが人が何人いるかなど詳しいことは分かっていません。