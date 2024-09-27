30歳モデル美女が、婚約者に指輪を返却。結婚に進めずにいる状況に終止符を打つべく、参加した“決断の旅”で、彼女が覚悟を示した。【映像】泣きながら指輪を返却する30歳モデル美女9月26日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via ギリシャ』第2話が放送された。本作は、なかなか結婚に踏み切れない2組のカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しな