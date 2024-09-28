モデルで女優の染谷有香（32）と俳優樫尾篤紀（28）が28日、都内でダブル主演映画「SOUND of LOVE」（吉川鮎太監督）の舞台あいさつに出席した。YouTubeやTikTokなどの配信で人気の、聴覚や視覚に訴えるASMR動画。染谷演じる明葉は、顔を隠して声、食べる音、物を触る音を動画で配信していた。樫尾演じる清掃の仕事についている守屋は、この配信にハマっていた。ある日、明葉がハイヒールを履いて公衆トイレを歩く音をライブ配信。