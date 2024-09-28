「広島−巨人」＜9月28日マツダスタジアム25回戦＞試合開始 18：00先攻：巨人後攻：広島◆ 広島東洋カープ（中）秋山（遊）矢野（三）小園（捕）坂倉（右）田村（二）菊池（左）末包（一）韮澤（投）森下◆ 読売ジャイアンツ（左）丸（中）オコエ（二）吉川（一）岡本和（三）坂本（右）浅野（遊）門脇（捕）小林（投）菅野