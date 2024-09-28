台湾ティーカフェ「Gong cha（ゴンチャ）」は、10月10日（木）から、期間限定メニュー「アップル＆ブラッドオレンジ ミルクティー」、「アップル＆ブラッドオレンジ ティーエード」、「アップル＆ブラッドオレンジ フローズンティー」を、全国の店舗で発売する。【写真】真っ赤なフルーツティー＆フローズンティーもおいしそう！期間限定ドリンク一覧■ハロウィン限定カスタマイズも今回発売されるのは、ハロウィンパーティ