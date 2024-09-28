◆明治安田J1第32節鳥栖―福岡（28日、駅前不動産スタジアム）11試合ぶりの勝利を目指すアビスパ福岡は、前節磐田戦に先発出場したメンバーのうち、亀川諒史を小田逸稀に入れ替えた。鳥栖U―15（15歳以下）出身の小田は2試合ぶりのスタメンとなる。長谷部茂利監督就任後、鳥栖とのJリーグ公式戦での九州ダービーは通算5勝4分けと負けがない。6月にホームで対戦した際も佐藤凌我とウェリントンが得点し、2―0で快勝した。今