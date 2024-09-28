福岡県警久留米署は28日、久留米市高良内町付近の道路上で27日午後11時半ごろ、男が下半身を見せる事件が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30代で灰色のニット帽、黒縁のめがね、黒色の長袖シャツを着用し、徒歩で逃走したという。