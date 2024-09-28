第3日、17番でチップインバーディーを奪い、笑顔の竹田麗央。通算8アンダーで首位＝大利根CC日本女子オープン選手権第3日（28日・茨城県大利根CC＝6845ヤード、パー72）国内四大大会2連勝を狙う竹田麗央が67と伸ばして通算8アンダーの208とし、72で回ったパリ五輪日本代表の山下美夢有とともに首位に並んだ。2打差の3位に岩井明愛と笠りつ子が続き、昨年大会覇者の原英莉花と河本結が通算5アンダーの5位につけた。古江彩佳と安