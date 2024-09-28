バルディーズ氷河から発生した氷山の内部でカヤックをこぐ観光客/Piriya Wongkongkathep/Moment Editorial/Flickr Vision/Getty Images（ＣＮＮ）２０１９年夏のある晩、アラスカ観光ガイドのザック・シェルドン氏は、バルディーズ氷河の一画が崩れ、巨大な氷の塊が下の湖へとなだれ落ちる光景を目にした。シェルドン氏は翌朝、その現場を見物しようとツアー客の一行を氷河の頂上に案内した。ところが水面を見下ろした瞬間、何かが