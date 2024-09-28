中国、国慶節連休の出入境者は１日平均１７５万人の見込み北京首都国際空港の辺防検査站（出入境検査所）で入国手続きをする外国人観光客。（7月10日撮影、北京＝新華社記者/李欣）【新華社北京9月28日】中国国家移民管理局は27日、今年の国慶節連休期間（10月1〜7日）の1日当たりの出入境者数が前年同期比18.5％増の175万人に上るとの予測を発表した。空港別では北京首都が4万3千人、上海浦東が8万3千人、広州白雲が4万5千人