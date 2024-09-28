[9.28 J1第32節](ヨドコウ)※18:00開始主審:木村博之<出場メンバー>[セレッソ大阪]先発GK 21 キム・ジンヒョンDF 3 進藤亮佑DF 17 阪田澪哉DF 24 鳥海晃司DF 33 西尾隆矢MF 5 喜田陽MF 10 田中駿汰MF 19 為田大貴MF 38 北野颯太MF 77 ルーカス・フェルナンデスFW 9 レオ・セアラ控えGK 31 清水圭介DF 16 奥田勇斗MF 25 奥埜博亮MF 27 カピシャーバMF 48 柴山昌也FW 29 山崎凌吾FW 55 ヴィトール・ブエノ監督小菊昭雄[柏レイ