[9.28 J1第32節](パナスタ)※17:00開始主審:岡部拓人<出場メンバー>[ガンバ大阪]先発GK 22 一森純DF 2 福岡将太DF 4 黒川圭介DF 15 岸本武流DF 20 中谷進之介MF 9 山田康太MF 16 鈴木徳真MF 17 山下諒也MF 23 ダワンMF 97 ウェルトンFW 7 宇佐美貴史控えGK 25 石川慧DF 3 半田陸MF 6 ネタ・ラヴィMF 14 福田湧矢MF 27 美藤倫MF 47 ファン・アラーノFW 13 坂本一彩監督ダニエル・ポヤトス[東京ヴェルディ]先発GK 1 マテウスDF