[9.28 J3第30節](アシさと)※18:00開始主審:佐々木慎哉<出場メンバー>[FC今治]先発GK 31 セランテスDF 2 加藤徹也DF 3 福森直也DF 4 市原亮太MF 7 山田貴文MF 9 近藤高虎MF 14 弓場堅真MF 18 新井光MF 50 三門雄大FW 10 マルクス・ヴィニシウスFW 17 ウェズレイ・タンキ控えGK 1 修行智仁DF 26 二見宏志DF 37 梅木怜MF 20 佐藤璃樹MF 25 楠美圭史FW 11 阪野豊史FW 13 高瀬太聖監督服部年宏[ヴァンラーレ八戸]先発GK 1 飯田雅