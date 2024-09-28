[9.28 J3第30節](タピスタ)※18:00開始主審:堀善仁<出場メンバー>[FC琉球]先発GK 35 東ジョンDF 3 森侑里DF 4 藤春廣輝DF 14 鈴木順也DF 22 上原牧人MF 5 武沢一翔MF 6 岡澤昂星MF 18 平松昇MF 24 佐藤祐太FW 10 富所悠FW 25 真家英嵩控えGK 31 パク・ソンスDF 15 荒木遼太DF 17 増谷幸祐MF 13 岩本翔FW 8 岩渕良太FW 39 庵原篤人FW 89 高木大輔監督金鍾成[FC大阪]先発GK 1 永井建成DF 2 美馬和也DF 6 舘野俊祐DF 23 秋山拓