[9.28 J2第33節](国立)※18:00開始主審:西村雄一<出場メンバー>[清水エスパルス]先発GK 57 権田修一DF 3 高橋祐治DF 14 山原怜音DF 66 住吉ジェラニレショーンDF 70 原輝綺MF 11 ルーカス・ブラガMF 16 西澤健太MF 33 乾貴士MF 36 宇野禅斗MF 71 中村亮太朗FW 23 北川航也控えGK 1 沖悠哉DF 5 北爪健吾DF 32 高木践MF 13 宮本航汰MF 21 矢島慎也FW 9 アブドゥル・アジズ・ヤクブFW 10 カルリーニョス・ジュニオ監督秋葉忠宏[