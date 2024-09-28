[9.28 J2第33節](白波スタ)※18:00開始主審:吉田哲朗<出場メンバー>[鹿児島ユナイテッドFC]先発GK 1 泉森涼太DF 5 井林章DF 6 渡邉英祐DF 14 野嶽寛也DF 28 戸根一誓MF 8 藤村慶太MF 19 稲葉修土MF 20 圓道将良MF 21 田中渉FW 34 鈴木翔大FW 38 有田稜控えGK 13 松山健太MF 15 井堀二昭MF 17 星広太MF 27 山口卓己FW 9 有田光希FW 10 藤本憲明FW 46 武星弥監督浅野哲也[水戸ホーリーホック]先発GK 25 富居大樹DF 3 大崎航詩D