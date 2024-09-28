【J3第30節】(NACK)大宮 4-1(前半0-1)相模原<得点者>[大]ファビアン・ゴンザレス(50分)、オウンゴール(62分)、和田拓也(69分)、小島幹敏(88分)[相]徳永裕大(13分)<警告>[大]大澤朋也(90分+5)[相]橋本陸(23分)、長谷川雄志(41分)、田代真一(79分)主審:椎野大地└J3第30節・大宮vs相模原のTV放送追加が決定