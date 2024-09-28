Shop.1【新宿駅直結】野菜たっぷり！ヴィーガンフレンドリーなメニュー／plant more「plant more（ぷらんと もあ）」があるのは、新宿駅南口直結の商業施設「ルミネ新宿1」の6階。ヴィーガン（完全菜食主義者）の人はもちろん、そうでない人も、その日の気分や体調に合わせて食事を楽しめる場所になっています。「plant more Meal Plate」1980円料理は地中海エリアで食べられているような、たっぷりの野菜にスパイスやオリーブオイ