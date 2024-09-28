　河野太郎氏デイリースポーツ

河野太郎氏への党員票「8」人気激減に指摘相次ぐ「嫌われすぎ」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 27日の自民党総裁選の1回目投票で、河野太郎氏が9人中8位に終わった
  • 2021年の総裁選の1回目投票では党員票が169票だったが、今回は8票
  • ネットでは「マイナカードのせい？」「嫌われすぎ」などの声が出ていた
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