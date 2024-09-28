女優の松下奈緒が２８日、自身のインスタグラムを更新。「朝だ！生です旅サラダ」（テレビ朝日系）をこの日の生放送をもって卒業した、俳優の神田正輝への思いをつづった。毎週土曜に生放送で国内・海外の旅の魅力を届けている同番組に、松下は神田とともにレギュラーとして出演。特に神田は、番組の２代目ＭＣとして１９９７年４月から２７年半にわたって出演しており、この日の卒業はネットなどでも大きな話題となった。番