宝塚歌劇花組の新トップコンビ、永久輝（とわき）せあ、星空美咲（ほしぞら・みさき）の大劇場お披露目公演「エンジェリックライ」（作・演出、谷貴矢）「Ｊｕｂｉｌｅｅ（ジュビリー）」（作・演出、稲葉太地）が２８日、兵庫・宝塚大劇場で初日を迎えた。５月に退団した柚香光（ゆずか・れい）＆星風まどかの後任コンビ。７、８月に名古屋・御園座公演「ドン・ジュアン」で始動して、本拠地でのお披露目となった。第９７期の