◆高校野球◇秋季静岡県大会▽準決勝常葉大菊川４−２東海大静岡翔洋（２８日・草薙）秋季静岡県大会の準決勝２試合が行われた。常葉大菊川は東海大静岡翔洋を４―２で勝利。２０２２年以来、２年ぶりの東海大会出場を決めた。常葉大菊川は２２年の東海大会では準優勝し、１３年以来１０年ぶり５度目の出場を決めている。上位３チームが東海大会に進出する。聖隷クリストファーに４―２で勝利した掛川西も９年ぶり切符を獲