◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２８日・神宮）【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（右）森下、４（一）大山、５（三）佐藤輝、６（左）井上、７（捕）梅野、８（遊）木浪、９（投）ビーズリー【ヤクルト】１（遊）長岡、２（中）西川、３（左）サンタナ、４（三）村上、５（一）オスナ、６（二）山田、７（右）丸山和、８（捕）内山、９（投）山野