9月20日にiPhoneの最新モデル「iPhone 16シリーズ」が発売されました。昨年と同じく4モデル展開で、スタンダードモデルのiPhone 16と、その大画面モデルであるiPhone 16 Plus。より高い性能を備えたiPhone 16 Proと、その大画面モデルであるiPhone 16 Pro Maxというラインナップです。前世代のiPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Maxは、望遠カメラのスペックに差がありましたが、iPhone 16 Pro / 16 Pro Maxは、どちらも1200万画素の望