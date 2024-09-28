東京発・Made in Japanのバッグブランド「aniary(アニアリ)」から、革を縮ませてシボ感を出した「シュリンク・レザー」シリーズの新作が登場、2024年9月27日より販売中です。 aniar「シュリンク・レザー」シリーズ東京発・Made in Japanのバッグブランド「aniary(アニアリ)」から、革を縮ませてシボ感を出した「シュリンク・レザー」シリーズの新作が登場、2024年9月27日より販売中。【POINT】●誰もが思い描く“ザ・革”な「