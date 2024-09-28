28日午前9時、フィリピンの東の海上の熱帯低気圧が台風18号になったと気象庁が発表しました。今後、10月2日ごろから3日にかけて「強い勢力」で沖縄地方に接近するおそれがあります。また、27日には台風17号が発生し、関東方面に向けて北上する見込みです。【画像で見る】今後の雨・風予想シミュレーション1時間ごとの雨雲の動きを確認台風17号関東地方に影響は？気象庁の発表（28日12時45分）によると、台風17号は、小笠原近海