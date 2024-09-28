台風第１７号は、２８日１５時には小笠原近海の北緯２０度３０分、東経１４３度０５分にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北北西へ進んでいます。 【写真を見る】ダブル台風が日本列島接近台風17号は関東・東北に…台風18号は沖縄・九州に進路と勢力最新情報 中心の気圧は１０００ヘクトパスカル中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで中心の北東側３３０キロ以内と南西側２２０